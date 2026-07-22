«Черное небо» накрыло Башкирию: спецрежим продлили

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продлили режим неблагоприятных метеоусловий – «черное небо». Об этом рассказали в Башгидрометцентре республики.

Режим будет действовать до вечера завтрашнего дня – до 20:00. Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов. Промышленные предприятия на это время обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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