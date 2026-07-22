Пьяный побег от гаишников: житель Башкирии протаранил полицейскую машину

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии 20-летний житель, уходя от погони, протаранил служебный автомобиль ГАИ – инспекторы получили травмы. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Согласно версии следствия, в позапрошлом месяце сотрудники ДПС заметили в Чишмах Lada 211440 без номерных знаков. Пьяный водитель попытался скрыться и спровоцировал столкновение со служебным транспортом. Полицейская машина съехала с дороги и врезалась в забор.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Умышленное повреждение чужого имущества». Обвиняемый вину признал. Все материалы направлены в Чишминский районный суд.

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