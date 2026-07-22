Три недели никаких вестей: в Башкирии пропал 55-летний мужчина

Фото: ARTUS

В Башкирии больше трех недель не могут найти пропавшего 55-летнего Рамзиля Бахтиярова из Мелеузовского района. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде ARTUS.

Мужчина ушел из дома в деревне Тамьян 6 июля и с тех пор на связь не выходил. Приметы: рост – около 170 см, среднее телосложение, короткие русые волосы, зеленые глаза. В момент исчезновения был одет в зеленую ветровку, зеленые джинсовые брюки, футболку неизвестного цвета, черную кепку и синие кроссовки на шнурках.

Если вы видели этого человека или знаете что-то о его местонахождении, позвоните по номерам: 8-937-49-05-100, 102 или 112.

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