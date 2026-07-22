Нанял экс-чиновника и попал в поле зрения прокуроров: в Башкирии предпринимателя поймали на коррупционном преступлении

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Янаульском районе Башкирии индивидуальный предприниматель нарушил порядок трудоустройства. Подробности рассказали в прокуратуре республики.

В минувшем апреле предприниматель принял бывшего государственного служащего на работу, однако уведомил его прежнее место службы о заключении трудового договора позже установленного законом 10-дневного срока. Это нарушает требования антикоррупционного законодательства.

По результатам прокурорской проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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