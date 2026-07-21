Топливный кризис в Башкирии: какой день недели напряженнее остальных

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Башкирии наибольший спрос на топливо приходится на пятницу. Об этом рассказал заместитель промышленности, энергетики и инноваций региона Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления республикой.

По словам чиновника, с наступлением жары жители массово выезжают за город, и пятница становится самым напряженным днем для заправочных станций. Чтобы не допустить дефицита, власти совместно с поставщиками планируют увеличить поставки бензина в Уфу и по туристическим направлениям.

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