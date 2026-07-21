Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета в Башкирии зафиксировали 42 случая наезда на пешеходов – в трех из них пострадали дети. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Данные поступили из Центра обработки вызовов Системы-112. В ГК ЧС напомнили основные правила безопасности на дороге.

Пешеходам советуют переходить дорогу только по переходу и на зеленый сигнал светофора, а перед выходом на проезжую часть убедиться, что все машины остановились. Водителям рекомендуют не отвлекаться на телефон за рулем и снижать скорость во дворах и у пешеходных переходов. Родителей просят регулярно напоминать детям о правилах поведения на дороге.

– Будьте внимательны на дорогах – берегите себя и своих близких. В экстренной ситуации звоните 112, – заявили в экстренном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.