Якобы привлекла контрактника к службе: жительница Башкирии обманула власти на сотни тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Башкирии получила 400 тысяч рублей из бюджета, воспользовавшись программой поддержки участников СВО, – и потратила деньги по своему усмотрению. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В начале года женщина узнала о человеке, который самостоятельно решил заключить контракт с Вооруженными Cилами России. Она обратилась в местную администрацию с документами и получила выплату как лицо, якобы содействовавшее привлечению гражданина к военной службе по контракту.

Прокуратура Стерлибашевского района провела проверку и направила материалы в следственный орган. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

– Ход и результаты его расследования взяты на контроль прокуратуры района, – сообщает надзорное ведомство.

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