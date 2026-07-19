Фонтан в аллее Куприяновой в Уфе не запустят в этом году – мэрия

Фото: Администрация Уфы

Фонтан в аллее Маргариты Куприяновой в Уфе в этом году не запустят – финансирование на ремонт пока не выделено. Об этом рассказали в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства мэрии города.

Заказчик работ не определен, источник финансирования не найден. Сроки ремонта власти не называют.

Фонтан планируют восстановить в рамках комплексного благоустройства всей аллеи. Когда деньги выделят – сроки объявят через официальные каналы.

Напомним, в начале текущего года перед аллеей открыли памятник Маргарите Куприяновой – она была главным архитектором Черниковки.

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