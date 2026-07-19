«Решил защитить страну и своих детей»: в Башкирии похоронили обладателя крапового берета

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В Башкирии простились с Игорем Калмаковым – ветераном Росгвардии, погибшим в прошлом месяце в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Белорецкого района республики.

Игорь Юрьевич родился в 1970 году в Белорецке. В 1988 году окончил колледж и был призван в армию. Служил во Внутренних войсках – ныне Росгвардия. За мужество и высокую боевую подготовку заслужил право ношения крапового берета.

– По словам близких, Игорь Юрьевич был очень добрым, искренним и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он был настоящим мужчиной и воином. Принял решение отправиться на передовую, следуя долгу чести, чтобы защитить свою страну и мирное будущее своих детей, – поведали в администрации Белорецкого района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.