Ушел и не вернулся: в Башкирии пропал мужчина, которому нужна медицинская помощь

Фото: «Отклик»

В Башкирии волонтеры разыскивают Марата Ярмухаметова из Стерлитамака. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Отклик».

Четыре дня назад 42-летний мужчина ушел из дома и с тех пор не выходит на связь. Куда он направился – неизвестно. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, черные волосы. Во что был одет в момент исчезновения – неизвестно.

Всех, кто видел Марата или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по номерам 8-987-106-06-01 или 02.

– Необходима помощь добровольцев, – заявили в «Отклике».

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