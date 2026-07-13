Минпром Башкирии назвал две причины роста очередей на АЗС

Министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев назвал две причины роста очередей на автозаправочных станций на фоне сложно ситуации с бензином. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев назвал две причины роста очередей на автозаправочных станций на фоне сложно ситуации с бензином. Чиновник дал разъяснения на оперативном совещании в местном правительстве 13 июля.

– С 10 июля наблюдается рост количества автомобилей на АЗС. Это меньше пиковых значений 26-28 июня, но в то же время доставляет водителям значительные сложности. Это связано с тем, что частные сети испытывают проблемы с приобретением топлива на бирже, поэтому АЗС этих компаний закрыты. На ситуацию также повлияло то, что «Лукойл-Уралнефтепродукт» уменьшил отпуск бензина физическим лицам из-за логистических сложностей, – объяснил глава Минпрома республики.

Он добавил, что с завтрашнего дня «Лукой-Уралнефтепродукт» планирует увеличить отгрузку бензина на АЗС региона, которые определил оперштаб по контролю за ситуацией с топливом.

На том же оперативном совещании дефицит бензина прокомментировал и глава Башкирии Радий Хабиров.

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