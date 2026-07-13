Глава Башкирии Хабиров: «Не успокоимся, пока не найдем нашего последнего воина»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики не успокоятся, пока не вернут на родину попавших в плен бойцов СВО и не найдут всех без вести пропавших военных на передовой Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики не успокоятся, пока не вернут на родину попавших в плен бойцов СВО и не найдут всех без вести пропавших военных на передовой. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве, говоря о своей встрече с уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой 10 июля.

– Откровенно скажу: основной разговор [с омбудсменом] был о поддержке участников СВО. И, конечно, по возврату наших ребят, которые в плену, и поиску без вести пропавших. Я сказал: пока нашего последнего воина не найдем, успокаивать не будем, – высказался руководитель региона.

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