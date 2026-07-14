Каждый четвертый уфимец угрожал уволиться ради прибавки к зарплате. И каждый второй добивался своего!

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Каждый четвертый житель Уфы хотя бы раз угрожал работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда. Об этом рассказали в сервисе по поиску работы Superjob.

По данным аналитиков, мужчины прибегают к такому приему чаще женщин – 32% против 20%. Среди уфимцев с доходом от 150 тысяч рублей в месяц этот способ давления использовали 33%, среди тех, кто зарабатывает меньше, – 30%.

Больше половины из тех, кто решался на ультиматум, – 55% – добивались своего. Каждый третий в итоге все же уходил из компании, 7% оставались работать на прежних условиях. При этом женщины чаще достигали цели – 61% против 50% у мужчин, тогда как мужчины чаще увольнялись – 34% против 29%.

Работодатели, в свою очередь, стали мягче реагировать на подобные заявления. Каждый десятый наниматель сразу выполняет требования сотрудника, 64% готовы искать компромисс. Уволить «неудобного» работника решаются лишь 9% компаний.

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