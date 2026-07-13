Телеведущий Эрнест Мацкявичус поделился секретами профессии с уфимскими журналистами

Фото: Рустем Ахмадинуров

Сегодня, 13 июля, в Уфе со специальной лекцией для молодых журналистов выступил известный телеведущий Эрнест Мацкявичус. В столице Башкирии он вместе с депутатом Госдумы Натальей Орловой посетил Межвузовский студенческий кампус Еразийского НОЦ. Там же ведущий программы «Вести» на канале «Россия-1» прочитал лекцию для начинающих журналистов, руководителей пресс-служб госорганов и НКО, а также аспирантов и магистрантов УУНиТ. Модераторами встречи выступили депутат Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров и журналист БСТ Альфия Аминева.

- Во время лекции Эрнест Мацкявичус приравнял перо современного журналиста к штыку наших бойцов, так как на сегодняшний день мы живем в условиях информационной войны. Также по итогам встречи с Главой республики Радием Хабировым обсуждался вопрос взаимодействия Медиашкол Высшей школы экономики и Плехановки, которые возглавляет Эрнест Мацкявичус с БСТ и возможность обучения журналистов республики в Высшей партийной школе ЕР. Курировать данные проекты будет депутат Госдумы России Наталья Орлова, - рассказал «КП-Уфа» Рустем Ахмадинуров.

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