Исчез в разгар выходных: в Башкирии разыскивают 71-летнего мужчину

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии волонтеры разыскивают 71-летнего Рината Еркеева из Туймазы. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал в минувшее субботу – 11 июля. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 163 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. В момент исчезновения был одет в белую футболку, синее трико и черные кроссовки.

«ЛизаАлерт» просит добровольцев помочь в поисках. Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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