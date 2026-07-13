Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 17:01

Исчез в разгар выходных: в Башкирии разыскивают 71-летнего мужчину

В Башкирии разыскивают пропавшего 71-летнего мужчину
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии волонтеры разыскивают 71-летнего Рината Еркеева из Туймазы. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал в минувшее субботу – 11 июля. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 163 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. В момент исчезновения был одет в белую футболку, синее трико и черные кроссовки.

«ЛизаАлерт» просит добровольцев помочь в поисках. Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.