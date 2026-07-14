23-летний житель Башкирии пытался убить оппонента автомобилем

В Балтачевском районе Башкирии суд огласил приговор 23-летнему местному жителю за покушение на убийство и хулиганство

В Балтачевском районе Башкирии суд огласил приговор 23-летнему местному жителю за покушение на убийство и хулиганство.

Как сообщили в районной инстанции, 17 августа 2025 года компания молодых людей выясняла причины ранее произошедшего конфликта. Подсудимый во время разборок сел за руль своего автомобиля «Volkswagen GOLF» и наехал на потерпевшего. Тот получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В суде молодой человек частично признал вину. Его приговорили в девяти годам колонии строгого режима. Его легковушку конфисковали в доход государства.

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