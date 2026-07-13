В Башкирии у памятника Салавату Юлаеву появится придорожный сервис: в проект инвестируют более 180 млн рублей

Фото: Правительство Башкирии

В Башкирии ищут инвестора для строительства придорожного комплекса рядом с памятником Салавату Юлаеву в Салаватском районе. Об этом рассказали в правительстве республики.

Предложение уже опубликовано на Инвестиционной карте России. Для реализации проекта понадобится 181,2 млн рублей. На площадке в Алькинском сельсовете планируют разместить АЗС, электрозаправочную станцию, кафе башкирской кухни, магазин национальных товаров и сувениров, а также молельную комнату. Интерактивная информационная панель расскажет путешественникам о районе и его достопримечательностях.

Генеральный директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов рассказал, что уже подготовлено шесть подобных решений для республики на общую сумму 657,7 млн рублей. По его словам, все они учитывают растущий спрос на внутренний туризм и потребность путешественников в современной инфраструктуре.

Место выбрано не случайно. Рядом находятся геопарк «Янган-тау», реки Юрюзань и Ай, Идрисовская пещера и историко-мемориальные объекты. Близость федеральной трассы М-5 «Урал» обеспечит стабильный поток гостей из Приволжского и Уральского федеральных округов, а трасса «Кропачево–Месягутово–Ачит» привлечет жителей Свердловской и Челябинской областей. К площадке также можно подвести электро- и газоснабжение.

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