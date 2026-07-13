Награды от Путина: жители Башкирии получили ордена и почетные звания

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких жителей Башкирии государственными наградами и присвоении почетных званий.

Орден «Родительская слава» получили супруги Николай и Елена Матвеевы – за вклад в укрепление семьи и воспитание детей.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились двое представителей Уфимского университета науки и технологий. Декан факультета Гульфира Абдуллина и заведующий кафедрой физико-технического института Рим Валиуллин отмечены за подготовку специалистов, научно-педагогическую работу и многолетний добросовестный труд.

Почетное звание заслуженного артиста России присвоено актрисе Академического русского драматического театра Башкирии Ирине Агашковой-Кореневой. Заслуженными работниками культуры РФ стали преподаватель Уфимского училища искусств Найля Юсупова и художественный руководитель Русдрамтеатра Елена Кондояниди.

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