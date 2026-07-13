Массовые драки с иностранцами в центре Уфы: суд вынес приговор 13 хулиганам

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 13 мужчинам, устроившим две массовые драки. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете Башкирии.

Все случилось в начале прошлого года, в ночь с 4 на 5 января, в одном из развлекательных заведений на улице Коммунистической. Иностранцы из-за возникшей ссоры побили местных жителей – девять человек получили травмы. 6 января участники пострадавшей компании решили отомстить и снова пришли к тому же заведению. В ход пошли различные предметы в качестве оружия. На этот раз увечья получили 16 человек.

Всех 13 осужденных признали виновными по уголовной статье «Хулиганство». Девятерых из них суд отправил в колонию общего режима на сроки от 1 года 8 месяцев до 3 лет. Четверым назначили принудительные работы на срок от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев с удержанием 10% заработка.

Дела еще шестерых участников драки суд продолжает рассматривать.