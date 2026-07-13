Два ушлых уфимских чиновника похитили почти полтора миллиона: они придумали хитроумную схему

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В Уфе дело бывшего директора муниципального учреждения и его подчиненной передали в суд. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, сотрудница предложила руководителю фиктивно оформить на работу ее знакомых и получать за них зарплату. Директор согласился. Женщина готовила документы, он их подписывал. Она же вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения, а начисленные выплаты они делили между собой. Таким образом в учреждении числились двое работников, которые фактически никаких обязанностей не выполняли. Всего обвиняемые присвоили около 1,4 млн рублей.

Им предъявлены обвинения по уголовным статьям «Растрата в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Все материалы направлены в Демский районный суд Уфы.