«Надоела эта история»: Хабиров пригрозил прокуратурой и СК из-за отсутствия освещения на трассе Р-240

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 13 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственно совещании в Центре управления республикой раскритиковал ход работ по освещению трассы Р-240 и потребовал завершить их до 5 октября.

По словам Хабирова, несмотря на прежние обсуждения, он до сих пор не видит на трассе ни одной рабочей бригады. Вице-премьер Рустем Газизов пояснил, что работы разбиты на два этапа. Первый должен завершиться к 1 августа, второй – к сентябрю. Он добавил, что в процессе монтажа выявляют новые дефекты – где-то нужно заменить муфты, где-то кабель.

Хабиров поручил представить финальный доклад о завершении всех работ 5 октября. Если к этому сроку результата не будет, он пообещал направить обращение в прокуратуру и Следственный комитет.

– Мне надоела эта история, – отметил руководитель региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.