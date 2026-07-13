15-летние девочки на сапборде пропали в Башкирии: спасатели рассказали, что произошло

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии спасатели нашли двух 15-летних девочек, которые не вернулись с прогулки на сапборде. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Подруги приехали из Салавата отдохнуть на Нугушском водохранилище вместе с родственниками. Вечером девочки вышли в воду на сапборде и не вернулись на базу. Родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы. Спасатели быстро нашли подростков и доставили их на берег. Известно, что на девочках не было спасательных жилетов.

В ГК ЧС напомнили, что жилет на воде обязателен – особенно на сапборде. А при любой экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.

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