Двое детей госпитализированы: на дороге в Башкирии столкнулись два автомобиля

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ДТП пострадали двое детей – 8 и 13 лет. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Авария произошла вчера вечером, 12 июля в Благовещенском районе: две машины столкнулись на дороге. Детей доставили в Уфу, в ГДКБ № 17. Сейчас оба находятся в нейрохирургическом отделении под наблюдением врачей.

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