Драка в уфимском общепите: сотрудника избили металлическими щипцами

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет 33-летний мужчина, который пьяным избил сотрудника общепита металлическими щипцами. Об этом рассказали пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В декабре прошлого года мужчина зашел в зону готовки киоска на улице Менделеева, взял щипцы и множество раз ударил по голове и телу сотрудника. Травмы, причиненные пострадавшему, были квалифицированы как легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье по статье «Хулиганство». Обвиняемый признал вину. Все материалы направлены в Кировский районный суд Уфы.

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