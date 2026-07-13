«Иногда сталкиваемся с бездушием, а где-то с хамством»: Хабиров раскритиковал Минздрав Башкирии за работу персонала

Сегодня, 13 июля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обрушился с критикой на Минздрав. Он подчеркнул, что до него доходят жалобы на отношение некоторых медицинских работников к пациентам.

- Иногда мы сталкиваемся, мягко скажу, бездушием, а где-то с хамством работников здравоохранения. Когда не могут вовремя получить помощь, когда, еще раз скажу, сталкиваются с бездушием. Мы с вами сделали огромный вклад в инфраструктуру здравоохранения и мы рассчитываем на эффект со стороны медицинского сообщества. Вы знаете, что добрые слова в адрес врачей и медсестер я никогда не жалел. Но такие факты (бездушия и хамства – Ред.) должны каленым железом пресекаться, - заявил Радий Хабиров.

Глава Башкирии поручил своим подчиненным изучить количество жалоб на поведение медперсонала и предоставлять ему доклады на эту тему после каждого доклада в сфере здравоохранения.

- Мы с вами крепко на земле же стоим, да? Ну что, нет таких случаев что ли? Ну есть. Давайте их пресекать, - обратился Хабиров к министру здравоохранения Башкирии.

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