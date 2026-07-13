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НовостиОбщество13 июля 2026 6:38

39,5 млн рублей – столько за месяц задолжали работникам компании из Башкирии

В Башкирии работникам компании задолжали 39,5 миллионов рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Компания в Нефтекамске задолжала 700 сотрудникам более 39,5 млн рублей – долг образовался в апреле этого года. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Директору предприятия внесли представление и привлекли его к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства».

После вмешательства прокуратуры задолженность полностью погасили.

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