Психологическое давление и унижения: Бастрыкин поручил доложить об уфимской организации с признаками секты

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В Уфе проверяют организацию, участники которой пожаловались на психологическое давление и унижения. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

По данным ведомства, участники закрытого курса столкнулись с недопустимыми методиками воздействия. Пострадавшие считают, что организация имеет признаки секты.

Началась доследственная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль и поручил исполняющему обязанности руководителя регионального отделения ведомства Марату Галиханову доложить о ходе проверки.

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