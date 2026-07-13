В Башкирии задержали водителя снегоболотохода: он был пьян и без прав

Фото: ГАИ Башкирии

Вчера, 12 июля, в Башкирии на первом километре автодороги Архангельское — Красноусольское инспекторы остановили снегоболотоход «Атаман», за рулем которого был 57-летний мужчина без водительского удостоверения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Проверка показала у водителя 1,270 мг/л алкоголя – это серьезное превышение допустимой нормы. К тому же мужчина не был пристегнут.

На него составили протоколы по двум статьям КоАП: за управление транспортом в состоянии опьянения без права управления и за нарушение правил применения ремней безопасности. Снегоболотоход отправили на штрафстоянку.

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