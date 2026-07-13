Жуткое ЧП в башкирском селе: обнаружено тело мужчины

Вчера, 12 июля, в Чишминском районе Башкирии при тушении пожара спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины. Об этом рассказали в МЧС республики.

Трагедия произошла вечером в селе Арсланово на улице Новой. К моменту прибытия пожарных огонь охватил два бревенчатых дома. С огнем боролись подразделения МЧС, Госкомитета по ЧС и добровольная пожарная команда.

Пожар удалось потушить. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

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