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НовостиПроисшествия13 июля 2026 4:53

Жуткое ЧП в башкирском селе: обнаружено тело мужчины

В Башкирии в пожаре 70-летнего мужчины
Захар ЯКОВЛЕВ

Вчера, 12 июля, в Чишминском районе Башкирии при тушении пожара спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины. Об этом рассказали в МЧС республики.

Трагедия произошла вечером в селе Арсланово на улице Новой. К моменту прибытия пожарных огонь охватил два бревенчатых дома. С огнем боролись подразделения МЧС, Госкомитета по ЧС и добровольная пожарная команда.

Пожар удалось потушить. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

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