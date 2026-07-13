От 182 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Башкирии на аукцион выставили 50 арестованных автомобилей должников – цены начинаются от 182 тысяч рублей.
Самый доступный лот – Lada 217030 2008 года за 182 600 рублей. Самый дорогой – Toyota Camry 2021 года за 3,3 миллиона рублей.
В списке также:
– Lada Granta 2021 г. – 500 100 руб.
– Hyundai Creta 2020 г. – 1 390 000 руб.
– Ford Kuga 2016 г. – 1 006 900 руб.
– Hawal Jolion 2024 г. – 1 925 000 руб.
– Baic X35 2023 г. – 1 287 900 руб.
– Kia Cerato 2010 г. – 466 800 руб.
– Skoda Superb 2013 г. – 880 400 руб.
– Nissan Terrano 2018 г. – 1 031 500 руб.
– Lada Vesta 2024 г. – 1 156 900 руб.
– Lada 217030 2008 г. – 182 600 руб.
– Mercedes Benz CLA200 2014 г. – 1 381 900 руб.
– Lada Granta 2023 г. – 750 300 руб.
– Great Wall 2013 г. – 519 900 руб.
– Lada Xray GAB130 2017 г. – 496 000 руб.
– Lada Largus 2019 г. – 550 800 руб.
– Geely Emgrand X7 NEW 2016 г. – 638 100 руб.
– Changan CS55PLUS 2023 г. – 1 561 600 руб.
– Ford Focus 2015 г. – 402 223 руб.
– Lada Vesta 2017 г. – 522 300 руб.
– Volkswagen Jetta 2014 г. – 840 600 руб.
– Kia Rio 2014 г. – 647 400 руб.
– Toyota Mark II 1998 г. – 504 800 руб.
– Kia Sportage 2008 г. – 548 800 руб.
– Mitsubishi Lancer 2011 г. – 554 300 руб.
– Ford Focus 2013 г. – 484 212 руб.
– Opel Astra 2006 г. – 310 300 руб.
– Changan CS35PLUS 2024 г. – 1 726 000 руб.
– Toyota Corolla 2013 г. – 812 500 руб.
– Toyota Camry 2021 г. – 3 311 202 руб.
– Kia Rio 2019 г. – 970 360 руб.
– Lada Granta 2019 г. – 563 550 руб.
– UAZ 390945 2012 г. – 320 875 руб.
– Land Rover 2009 г. – 959 905 руб.
– Lada Vesta 2021 г. – 828 750 руб.
– Datsun ON-DO 2015 г. – 323 000 руб.
– Chevrolet Cruze 2012 г. – 338 107 руб.
– Infiniti QX56 2011 г. – 1 944 800 руб.
– Nissan X-Trail 2013 г. – 994 245 руб.
– Skoda Superb 2012 г. – 535 415 руб.
– Lada RS045L 2018 г. – 833 000 руб.
– Skoda Yeti 2011 г. – 467 075 руб.
– Hyundai Solaris 2017 г. – 754 460 руб.
– Kia Sportage 2012 г. – 694 110 руб.
– Toyota Avalon 2001 г. – 499 715 руб.
– Renault Duster 2017 г. – 1 209 764 руб.
– Skoda Superb 2011 г. – 691 560 руб.
– Chevrolet Cobalt 2021 г. – 849 660 руб.
– Subaru Impreza XV 2014 г. – 1 031 645 руб.
– Lada Vesta 2018 г. – 531 505 руб.
Прием заявок завершится 26 июля 2026 года. Аукцион пройдет 31 июля на электронной площадке «РТС-тендер».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.