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НовостиАвто13 июля 2026 4:37

От 182 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 182 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на аукцион выставили 50 арестованных автомобилей должников – цены начинаются от 182 тысяч рублей.

Самый доступный лот – Lada 217030 2008 года за 182 600 рублей. Самый дорогой – Toyota Camry 2021 года за 3,3 миллиона рублей.

В списке также:

– Lada Granta 2021 г. – 500 100 руб.

– Hyundai Creta 2020 г. – 1 390 000 руб.

– Ford Kuga 2016 г. – 1 006 900 руб.

– Hawal Jolion 2024 г. – 1 925 000 руб.

– Baic X35 2023 г. – 1 287 900 руб.

– Kia Cerato 2010 г. – 466 800 руб.

– Skoda Superb 2013 г. – 880 400 руб.

– Nissan Terrano 2018 г. – 1 031 500 руб.

– Lada Vesta 2024 г. – 1 156 900 руб.

– Lada 217030 2008 г. – 182 600 руб.

– Mercedes Benz CLA200 2014 г. – 1 381 900 руб.

– Lada Granta 2023 г. – 750 300 руб.

– Great Wall 2013 г. – 519 900 руб.

– Lada Xray GAB130 2017 г. – 496 000 руб.

– Lada Largus 2019 г. – 550 800 руб.

– Geely Emgrand X7 NEW 2016 г. – 638 100 руб.

– Changan CS55PLUS 2023 г. – 1 561 600 руб.

– Ford Focus 2015 г. – 402 223 руб.

– Lada Vesta 2017 г. – 522 300 руб.

– Volkswagen Jetta 2014 г. – 840 600 руб.

– Kia Rio 2014 г. – 647 400 руб.

– Toyota Mark II 1998 г. – 504 800 руб.

– Kia Sportage 2008 г. – 548 800 руб.

– Mitsubishi Lancer 2011 г. – 554 300 руб.

– Ford Focus 2013 г. – 484 212 руб.

– Opel Astra 2006 г. – 310 300 руб.

– Changan CS35PLUS 2024 г. – 1 726 000 руб.

– Toyota Corolla 2013 г. – 812 500 руб.

– Toyota Camry 2021 г. – 3 311 202 руб.

– Kia Rio 2019 г. – 970 360 руб.

– Lada Granta 2019 г. – 563 550 руб.

– UAZ 390945 2012 г. – 320 875 руб.

– Land Rover 2009 г. – 959 905 руб.

– Lada Vesta 2021 г. – 828 750 руб.

– Datsun ON-DO 2015 г. – 323 000 руб.

– Chevrolet Cruze 2012 г. – 338 107 руб.

– Infiniti QX56 2011 г. – 1 944 800 руб.

– Nissan X-Trail 2013 г. – 994 245 руб.

– Skoda Superb 2012 г. – 535 415 руб.

– Lada RS045L 2018 г. – 833 000 руб.

– Skoda Yeti 2011 г. – 467 075 руб.

– Hyundai Solaris 2017 г. – 754 460 руб.

– Kia Sportage 2012 г. – 694 110 руб.

– Toyota Avalon 2001 г. – 499 715 руб.

– Renault Duster 2017 г. – 1 209 764 руб.

– Skoda Superb 2011 г. – 691 560 руб.

– Chevrolet Cobalt 2021 г. – 849 660 руб.

– Subaru Impreza XV 2014 г. – 1 031 645 руб.

– Lada Vesta 2018 г. – 531 505 руб.

Прием заявок завершится 26 июля 2026 года. Аукцион пройдет 31 июля на электронной площадке «РТС-тендер».

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