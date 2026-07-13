В Башкирии из-за жары произошло несколько происшествий на воде

Жаркая погода в Башкирии привела к серии происшествий на водоемах республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

На озере Кандрыкуль в Туймазинском районе помощь спасателей понадобилась сразу двум отдыхающим. Жительница Белебея на надувном матрасе отплыла слишком далеко от берега, а житель Октябрьского переоценил свои силы и не смог самостоятельно вернуться на сушу. Обоих благополучно эвакуировали.

На Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе во время купания мужчина ударился головой о дно. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь.

Еще два происшествия произошли на Павловском водохранилище в Нуримановском районе. Спасатели сняли с сапборда жительницу Уфы, а затем пришли на помощь пятерым взрослым и ребенку, которые оказались в затруднительном положении из-за поломки катера. Всех благополучно доставили на берег.