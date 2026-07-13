Башкирию на три дня накроют дожди и грозы

В Башкирии в ближайшие три дня сохранится неустойчивая погода. По прогнозам синоптиков, с 13 по 15 июля в республике местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 13 июля, ночью ветер будет слабым и неустойчивым, днем сменится на западный умеренный, при грозах возможны порывы.Температура воздуха составит ночью +14…+19 градусов, днем потеплеет до +23…+28.

В понедельник, 14 июля, местами вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Ожидается юго-западный и западный умеренный ветер, при грозах — с сильными порывами. Ночью столбики термометров покажут +13…+18 градусов, днем — +23…+28.

Во вторник, 15 июля, характер погоды существенно не изменится: местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер останется юго-западным и западным умеренным, с усилением при грозах. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем — +21…+26.

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