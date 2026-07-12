В Уфе на 11 дней отключат горячую воду в десятках домов

В Уфе продолжается подготовка к новому отопительному сезону. В связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом теплосетей компания «БашРТС» временно отключит горячее водоснабжение. Очередной этап ограничений продлится с 13 по 24 июля.

Под отключение попадут дома в центральной, южной и северной частях города, включая улицы Королева, Гагарина, Жукова, проспект Октября, Комсомольскую, Интернациональную, Первомайскую, Кольцевую, Черниковскую и ряд других.

Жителям рекомендуют заранее сделать запас воды. Уточнить сроки отключения по конкретному адресу можно в управляющей компании или на сайте «БашРТС».

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