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НовостиПроисшествия12 июля 2026 12:26

В Уфе спасатели вытащили из воды тонувшего девятилетнего ребенка

ЧП произошло днем 12 июля на городском пляже
Источник:kp.ru
Медицинская помощь школьнику не понадобилась

Медицинская помощь школьнику не понадобилась

В субботу, 12 июля, на пляже озера Кашкадан в Уфе едва не произошла трагедия. Девятилетний ребенок заплыл слишком далеко от берега и начал тонуть.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, дежурившие на пляже спасатели быстро заметили происшествие, вытащили ребенка из воды и доставили его на берег.

К счастью, медицинская помощь школьнику не понадобилась.

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