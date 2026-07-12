Высокоскоростной интернет появился еще в 212 селах и деревнях Башкирии

До конца года быстрый интернет появится еще в 100 селах Башкирии

В Башкирии продолжается расширение сети высокоскоростного интернета в небольших населенных пунктах. За первое полугодие 2026 года доступ к современным услугам связи получили жители 212 сел и деревень республики.

Для подключения населенных пунктов специалисты проложили 846 километров волоконно-оптических линий. Возможность пользоваться высокоскоростным интернетом появилась у более чем 38 тысяч домохозяйств. При этом новые сети провели даже в небольшие деревни, где насчитывается не более 15 домов.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Экономика данных». Как отметил министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин, республика последовательно расширяет доступ жителей к современным услугам связи. Значительный объем работ в этом направлении выполняет «Ростелеком».

По словам руководителя компании в Башкирии Сергея Нишева, только за май и июнь высокоскоростной интернет появился еще в 52 населенных пунктах, где проживают более восьми тысяч семей.

До конца 2026 года волоконно-оптические сети планируют провести еще в 100 сел и деревень республики.

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