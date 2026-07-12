МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и сильном тумане

Спасатели предупредили жителей Башкирии о непогоде

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального МЧС, днем 12 июля на территории республики ожидаются грозы.

В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман. Видимость на отдельных участках дорог может снизиться до 500 метров и менее.

Во время грозы спасатели рекомендуют плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. На улице следует держаться подальше от деревьев, шатких конструкций и потенциально опасных сооружений.

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