Башстат назвал возраст самых высоких зарплат в республике

Самый большой заработок у молодых жителей республики

Специалисты Башстата проанализировали зависимость уровня оплаты труда от возраста работников в 2025 году. Оказалось, что доходы жителей республики меняются на протяжении всей трудовой жизни, достигая максимума в зрелом возрасте и постепенно снижаясь к пенсионному периоду. При этом кривая заработков имеет ярко выраженную пиковую зону, которая приходится на возрастную группу от 30 до 34 лет.

Самый высокий заработок в 2025 году зафиксирован именно среди работников 30-34 лет, которые получали в среднем 87 847 рублей. Почти такие же доходы у возрастной категории 35-39 лет (84 631 рубль). Молодежь в возрасте до 20 лет, как правило, только начинает карьеру, поэтому их доходы скромнее – в среднем 63 153 рубля.

После 40 лет заработки начинают плавно снижаться. Работники 40-44 лет получали в среднем 79 129 рублей, в возрасте 45-49 лет – 75 499 рублей, а к 50-54 годам составляли уже 69 100 рублей. Еще заметнее спад в предпенсионной группе 55-59 лет, где средняя зарплата снизилась до 62 038 рублей, а у работников 60–64 лет составила в среднем 62 442 рубля.

Между тем в 2025 году жители 65 лет и старше в среднем зарабатывали 57 303 рубля.

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