В Уфе 21-летний парень продал квартиру по указке неизвестных

Аферисты почти месяц представлялись сотрудниками ФСБ

21-летний житель Уфы стал жертвой многоступенчатой схемы мошенников: он успел перевести злоумышленникам 255 тысяч рублей личных накоплений и едва не лишился еще 9,7 млн рублей, вырученных от продажи квартиры. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

По данным полиции, с 8 июня по 10 июля молодому человеку регулярно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками военкомата и ФСБ. Под предлогом оформления электронного военного билета, взлома аккаунта на портале «Госуслуги», а также необходимости защитить деньги от мошенников они постепенно убедили его выполнять все инструкции.

9 и 11 июня уфимец перевел через почтовые отделения 255 тысяч рублей собственных сбережений. На этом злоумышленники не остановились и убедили его продать квартиру, а вырученные средства перечислить на указанные ими счета. Жилье было продано, однако завершить преступную схему аферисты не успели.

Молодой человек рассказал о происходящем родителям, которые поняли, что он общается с мошенниками, и сразу обратились в полицию. Благодаря этому удалось предотвратить хищение почти 10 миллионов рублей.

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