В Уфе спасатели вытащили из реки тонувшую 22-летнюю девушку

В Уфе девушку вытащили из реки с помощью спасательного круга.

Очередной несчастный случай на воде едва не произошел в Уфе. На реке Уфе в районе Князевской переправы сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты спасли тонувшую девушку.

Как сообщили в УГЗ Уфы, 22-летняя местная жительница отдыхала на берегу и решила искупаться в необорудованном месте. По предварительной информации, в момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Заплыв на глубину, девушка попала в сильное течение, которое стало уносить ее вниз по реке. Самостоятельно выбраться на берег она уже не смогла. Очевидцы и спасатели заметили, что пострадавшая начала уходить под воду, периодически исчезая из виду.

Дежурившие неподалеку сотрудники поисково-спасательного отряда оперативно направились к девушке на катере. Чтобы быстрее добраться до пострадавшей, они бросили ей спасательный круг, подтянули к судну, подняли на борт и доставили на берег. К счастью, медицинская помощь девушке не потребовалась.

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