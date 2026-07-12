До +30 и грозы: какой будет погода в Башкирии в выходные

Жителей Башкирии предупредили о дождях и грозах в ближайшие дни. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии в предстоящие выходные и начале новой недели ждет по-летнему теплая погода, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 12 июля, по республике ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди, днем возможны грозы. Ночью ветер будет слабым и неустойчивым, а днем сменится на юго-западный умеренный. Температура воздуха составит ночью от +14 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер западный и юго-западный, умеренный, местами днем с порывами до сильного. Ночью ожидается +13...+18 градусов, днем — от +23 до +28.

Аналогичная погода сохранится и во вторник, 14 июля. В отдельных районах вновь пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем — +23...+28.

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