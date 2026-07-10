Под Уфой появятся школа и детсад. Но не скоро

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Осоргино по генплану предусмотрены школа на 1075 учеников и детский сад на 440 мест, однако сроки строительства зависят от финансирования. Об этом рассказали в администрации Уфимского района Башкирии.

Генеральный план Таптыковского сельсовета утвердили в 2021 году – он рассчитан на 25 лет. Территория под оба объекта в нем зарезервирована.

Строить школу и детсад власти планируют после поступления средств из республиканского бюджета и внебюджетных источников. Конкретных сроков в администрации не назвали.

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