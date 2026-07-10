«Неравнодушный гражданин и патриот»: ушел из жизни ветеран журналистики Валерий Прокопов

Фото: «Восход»

Вчера, 9 июля, в башкирском городе Ишимбае ушел из жизни ветеран журналистики Валерий Прокопов. Об этом рассказали его коллеги из редакции газеты «Восход».

По образованию Валерий Пантелеевич был инженером-геологом, но в итоге посвятил себя журналистике. В газете «Восход» он работал в два периода: в 1970-80-е годы и уже в XXI веке. За это время успел побывать корреспондентом, заместителем редактора и исполняющим обязанности главного редактора.

– Неравнодушный гражданин и патриот родного края. Прокопов работал в журналистике по призванию души, писал честно и доходчиво. Его материалы отличались особым колоритом, остротой и чувством юмора, – вспоминают коллеги.

Выйдя на пенсию, Валерий Пантелеевич поддерживал связь с редакцией. Он присылал заметки о событиях, свидетелем которых был, подсказывал темы о городских проблемах и интересных жителях Ишимбая.

Церемония прощания с Валерием Прокоповы состоится послезавтра, 12 июля, в Свято-Троицком храме, ориентировочно в 12:00.

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