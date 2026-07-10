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НовостиОбщество10 июля 2026 12:20

Бывший налоговик устроился на работу, и у его нового коллеги случились проблемы: его обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства

В Уфе кадровика оштрафовали после найма бывшего госслужащего
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе специалист по кадрам муниципальной организации ответил перед законом за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В минувшем апреле организация приняла на должность ведущего экономиста бывшего сотрудника налоговой службы. По закону работодатель обязан в течение 10 дней уведомить о новом трудовом договоре прежнее место работы сотрудника. Однако этого сделано не было.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку, в итоге было возбуждено дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Назначен штраф в 20 тысяч рублей.

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