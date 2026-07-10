Гроза и град снова ожидаются в Башкирии: в то же время будет очень жарко

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 11 июля, в Башкирии будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах возможен град. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

Ветер будет западный, 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью – от +14° до +19°, днем – от +27° до +32°. На северо-западе республики будет прохладнее – до +22°. Утром на дорогах местами туман, видимость – от 500 до 1000 метров.

В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер – западный, 3-8 м/с. Ночью +15°, +17°, днем +26°, +28°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.