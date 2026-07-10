Директором спортшколы в Башкирии занялась прокуратура: без ведома властей он распоряжался имуществом

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бижбулякском районе Башкирии оштрафовали директора спортивной школы. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

С ноября 2025 по февраль 2026 года руководитель учреждения разрешал жителям пользоваться спортивным залом, раздевалками и душевыми для физкультурно-оздоровительных занятий.

– При этом он не получил согласие учредителя на совершение указанной сделки, – сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура Бижбулякского района провела проверку и внесла директору представление. По постановлению прокурора его привлекли к административной ответственности по статье «Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения соответствующего органа местного самоуправления». Назначен штраф в 10 тысяч рублей.

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