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НовостиОбщество10 июля 2026 10:00

В Уфе выставили на торги бывший оздоровительный комплекс

В Уфе на аукцион выставили недвижимость за 29,4 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Росимущество продает помещение оздоровительного центра в Уфе.

Росимущество продает помещение оздоровительного центра в Уфе.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе выставили на торги бывший оздоровительный комплекс. Нежилое помещение продает территориальное управление Росимущества, аукцион пройдет на электронной площадке.

Объект расположен на улице Степана Кувыкина, 98. Площадь помещения составляет 404 квадратных метра, а начальная стоимость лота составляет 29,4 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в торгах потенциальные покупатели смогут до 10 августа. Сам аукцион запланирован на 12 августа.

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