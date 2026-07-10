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НовостиОбщество10 июля 2026 9:00

В Уфе на нескольких улицах ограничат движение транспорта

В Уфе временно перекроют перекресток Комарова и Мира
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Водителей Уфы предупредили о новых перекрытиях дорог.

Водителей Уфы предупредили о новых перекрытиях дорог.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе на несколько дней введут ограничения движения транспорта из-за дорожных работ. Об этом сообщили в городской администрации.

С 08:00 11 июля до 20:00 12 июля частично, а при необходимости полностью перекроют перекресток улиц Комарова и Мира. Ограничения также затронут правоповоротный съезд с улицы Комарова на улицу Мира.

Кроме того, с 10 по 14 июля дорожники будут укладывать новое асфальтобетонное покрытие на улице Заки Валиди. Работы пройдут на участке от улицы Воровского до улицы Карла Маркса.

Чтобы снизить неудобства для автомобилистов, ремонт будут проводить поэтапно с перекрытием только половины проезжей части. Ограничения будут действовать исключительно в ночное время — с 22:00 до 07:00.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.

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