Прокуратура контролирует устранение последствий непогоды в Учалинском районе

После урагана в Учалинском районе прокуратура начала проверку.

Прокуратура Башкирии контролирует устранение последствий сильного ветра, который вечером 9 июля обрушился на Учалинский район.

По предварительной информации, около 19:00 рядом с селом Ургуново прошел мощный шквал. В результате стихии с нескольких жилых домов и хозяйственных построек сорвало кровлю, были повреждены линии электропередачи и газопровод.

По данным надзорного ведомства, пострадавших нет. На месте продолжают работать аварийные службы, устраняя последствия непогоды.

В населенный пункт выехал Учалинский межрайонный прокурор Ильшат Жданов. Он встретился с местными жителями, осмотрел поврежденные дома и оценил масштаб разрушений.

В прокуратуре сообщили, что будут контролировать соблюдение сроков восстановительных работ, а также обеспечение жителей коммунальными услугами в полном объеме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.