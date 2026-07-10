Лишний вес у детей стал серьезной проблемой в Башкирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии более 8% школьников страдают ожирением, а еще у 13,2% детей выявлен избыточный вес. Такие данные приводятся в межведомственной программе по профилактике и борьбе с детским ожирением на 2026-2030 годы, подготовленной региональным Минздравом.

Документ размещен для общественного обсуждения на сайте ведомства. В министерстве отмечают, что проблема лишнего веса среди детей становится все более актуальной и требует комплексного подхода.

Программа предусматривает создание специализированного кабинета по лечению ожирения на базе Республиканской детской клинической больницы. Также планируется вести реестр детей с тяжелыми формами заболевания и регулярно повышать квалификацию врачей-педиатров, эндокринологов и диетологов.

Особое внимание уделят профилактике. В школах предлагают внедрить подвижные игры во время перемен, увеличить двигательную активность учащихся, ограничить продажу продуктов с низкой пищевой ценностью в буфетах и проводить тематические лекции о здоровом образе жизни.

В Минздраве рассчитывают, что реализация программы позволит снизить распространенность ожирения среди детей и сформировать у школьников привычку к правильному питанию и регулярной физической активности.

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