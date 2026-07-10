Жительнице Уфы вернули электричество после вмешательства прокуратуры

В Уфе женщине незаконно отключили электричество после оплаты задолженности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура помогла местной жительнице восстановить нарушенные права после незаконного отключения электроэнергии.

Как сообщили в надзорном ведомстве, между женщиной и ресурсоснабжающей организацией был заключен договор электроснабжения. После образования задолженности потребитель полностью погасила долг, а также оплатила расходы за ограничение подачи электроэнергии и последующее подключение. Однако спустя три дня после оплаты компания вновь прекратила подачу электричества без законных оснований.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес ресурсоснабжающей организации и возбудила административное дело в отношении ответственного должностного лица.

После вмешательства надзорного ведомства подачу электроэнергии оперативно восстановили. Кроме того, женщине вернули 5 тысяч рублей, которые она ранее заплатила за подключение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.